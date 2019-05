Uma aluna do curso de Arquitetura da Universidade de Coimbra utilizou as redes sociais, na última sexta-feira, para fazer um apelo a todos os utilizadores.

Na sequência de um assalto ao seu carro, no Porto, Inês Lopes, de 23 anos, perdeu a tese de mestrado, depois de lhe ser roubado o computador e o disco externo onde guardava todo o trabalho que vinha a desenvolver nos últimos cinco anos.

“A jovem de 23 anos viu todo o seu trabalho realizado ao longo dos últimos cinco anos, em que se inclui a tese de mestrado, que vinha produzindo há dois anos e que ia defender dentro de dois meses, desaparecer. O computador portátil e o disco externo foram roubados do seu carro, no Porto, depois dos assaltantes terem partido um dos vidros e remexido tudo o que estava no seu interior”, começa por explicar a publicação partilhada no Facebook.

O assalto terá ocorrido na madrugada de sexta-feira, na rua da Boavista.

“A tese já estava em fase final, ia defendê-la no dia 19 de julho. Tinha lá tudo, não era só a tese. Nesta área, o mercado de trabalho não olha tanto para as médias. Interessa mais o nosso portefólio, o trabalho que realizámos no curso. Infelizmente, fiquei sem nada…”, contou a jovem, de acordo com a mesma publicação.

A estudante está disposta a oferecer uma recompensa para recuperar o trabalho, relembrando ainda que “ os ficheiros não servem de nada” a quem os levou. No entanto, para a jovem “são extraordinariamente valiosos”.

Inês pede que os contactos sejam feitos para o email ineslopes7777@gmail.com para o número 925 885 498.