Uma criança que estava internada no Hospital de São João, no Porto, com problemas cardíacos recebeu nesta semana um coração artificial, que aumentará as suas hipóteses de sobrevivência até que seja encontrado um doador compatível para um transplante.

É o primeiro procedimento do género realizado numa criança naquela unidade hospitalar. A pedido dos pais, nem a idade nem o sexo da criança, ou como outros detalhes da doença, serão revelados.

A criança está agora a recuperar da cirurgia para a colocação de um dispositivo de assistência biventricular, um equipamento de fabrico alemão que custa 70 mil euros, que teve a duração de seis horas.

O primeiro procedimento deste género a ser realizado em Portugal tinha ocorrido em 2005, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa.