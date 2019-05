Ana Rita Cavaco anunciou neste sábado a sua recandidatura ao cargo de bastonária da Ordem dos Enfermeiros. “Estou aqui inteira, livre, como sempre estive, para vos dizer que podem contar comigo para mais quatro anos, se essa for a vossa vontade. Se essa for a vontade dos enfermeiros portugueses”, afirmou no discurso de encerramento da I Convenção Internacional dos Enfermeiros, no Porto.

É num momento de particular tensão entre a Ordem dos Enfermeiros e a ministra da Saúde que Ana Rita Cavaco anuncia pela primeira vez a sua intenção de se recandidatar. Em causa estão isinuações sobre extrapolação de funções da bastonária e a realização de uma sindicância à ordem.

Num balanço deste mandato, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros falou numa “bonita viagem”. E acrescentou, citada pela agência Lusa: “Dura, mas bonita. Voltava a fazê-la, mesmo sabendo que teria de pagar o preço por estar inequivocamente ao vosso lado.”

Afirmou ainda ter o sentimento de missão cumprida, por neste “tempo novo” os enfermeiros terem perdido o “medo de resistir”. E fez questão de rejeitar, no discurso proferido no dia em que termina a I Convenção Internacional dos Enfermeiros, os "falsos consensos ou silêncios hipócritas”, sublinhando que "não há regulação da profissão sem assegurar o número mínimo de enfermeiros nos serviços”. Nem "sem a capacidade de perceber que os baixos salários influenciam a prestação dos cuidados".