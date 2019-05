Em declarações exclusivas ao SOL, em Braga, Jorge Meira, com 58 anos, revelou que “a Rampa da Falperra foi sempre espetacular”, destacando “a sua boa organização”, ao longo dos tempos, estando nos últimos dez anos a cargo do Clube Automóvel do Minho (CAM).

Consigo estará novamente o seu filho, Roberto Meira, de 33 anos, que se habituou a ver o pai competir e seguiu-lhe as pisadas, prevendo-se a sua participação já este ano em sete das oito Rampas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, à exceção da Rampa do Caramulo, segundo disse ao SOL, na véspera do início de mais uma Rampa da Falperra.