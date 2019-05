O calor e o sol chegam já amanhã e a Autoridade Marítima Nacional deixou alguns conselhos para aqueles que estão a pensar em aproveitar o bom tempo na praia.

Segundo a autoridade, as pessoas devem “ter em conta que, nesta época do ano, as praias apresentam ainda efeitos da agitação marítima do inverno podendo verificar-se fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros”. Como alguns destes “fenómenos não são visíveis” tornam-se um “perigo para quem entra na água".

Além disso, a “grande maioria das praias ainda não está vigiada tornando-se o socorro mais demorado”, completa.

Quanto a comportamentos de risco, a autoridade recomenda as pessoas a não virarem “as costas ao mar evitando ser surpreendido por uma onda”. E caso veja alguém em apuros dentro de água, deve chamar o 112 e não entrar na água.

Deve ser evitada a exposição solar entre as 11h e as 15h, diz a autoridade, acrescentando que para quem for para a praia com as crianças deve estar bastante atento e vigilante para que não se corram riscos desnecessários.