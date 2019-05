Um empresário morreu ao princípio da noite desta sexta-feira, num despiste em Amares, no distrito de Braga.

O despiste ocorreu na Estrada nacional 205, a via que liga as vilas de Amares e Terras de Bouro, tendo a carrinha andado vários metros em despiste, na freguesia de Figueiredo, até que chocou, resultando na morte imediata da vítima, com idade entre 40 e 50 anos.

A ocorrência foi já registada pelo Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Amares, depois de ter dado o auxílio às operações dos Bombeiros Voluntários de Amares, tendo a estrada estado cortada ao trânsito enquanto decorriam as operações.