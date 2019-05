Até terça-feira os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal estão proibidos de fazer queimadas. A medida foi decretada esta sexta-feira pelo Governo.

Em comunicado, o Executivo explica que a decisão foi tomada face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e do aviso emitido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil sobre o elevado risco de incêndios próximos dias devido às elevadas temperaturas.

O Estado dde Alerta Especial Azul passará a amarelo às “00h01 de domingo”, revela o documento.