O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, decidiu quebrar o silêncio relativamente ao polémico diploma dos professores. O governante considerou que se viu “responsabilidade deste Governo relativamente às contas públicas e a responsabilidade do Governo na abordagem desta questão”.

Em declarações à Lusa, o ministro disse ainda que isto “são episódios que acabam por não dignificar a vida política", e que é "importante concentrarmo-nos na responsabilização da governação e na articulação que temos com as organizações sindicais, com a sociedade de professores e com as nossas comunidades educativas”.

Tiago Brandão Rodrigues concordou com as declarações do primeiro-ministro sobre o chumbo do diploma. E considerou que o que importa agora é o Executivo se focar no papel dos professores que são “absolutamente centrais para o progresso da sociedade e para o aumento das qualificações dos portugueses”.