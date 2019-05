Serão precisos os 38 jogos para ficar conhecido o campeão de Inglaterra. A festa do título ficou reservada para a última jornada desta Premier League, que acontece este domingo - com todos os jogos a disputarem-se em simultâneo e o pontapé de saída marcado para as 15 horas. Agora será de vez. O Manchester City continua, de resto, com a pequena mas decisiva vantagem de um ponto sobre o Liverpool - e, por isso, só depende de si para alcançar o bicampeonato, o primeiro na história do clube.

Atuais campeões da Liga inglesa, Bernardo Silva e companhia fecham a última ronda da competição na casa do Brighton que, por sua vez, já pode finalmente respirar de alívio, depois de ter assegurado a manutenção, por enquanto com o primeiro posto acima da linha vermelha já garantido.

Uma derrota no Falmer Stadium não provocará, por esta razão, quaisquer diferenças no futuro da turma do treinador irlandês Chris Hughton, que poderá, contudo, tornar-se o herói dos reds caso consiga, naturalmente, roubar pontos aos citizens de Pep Guardiola.

O emblema de Manchester não perde, de resto, há 13 jornadas na prova e a confirmação da revalidação do título poderá encaminhar o City para o final de uma época bem conseguida - depois de ter conquistado a Taça da Liga inglesa, poderá ainda sagrar-se campeão da Taça de Inglaterra, no jogo que fecha a época para o atual campeão inglês (18 de maio), que tem então hipóteses de vencer as três principais competições caseiras.

Liverpool sonha

No segundo lugar da Liga inglesa seguem os reds, que entusiasmam cada vez mais numa altura em que a época caminha a largos passos para o final. Depois de ter garantido a final da Liga dos Campeões - que ficou entretanto a saber-se será 100% inglesa, depois de o Tottenham ter imitado os reds, com uma reviravolta épica, desta feita diante do Ajax -, o conjunto de Jürgen Klopp ainda sonha com o primeiro lugar no campeonato inglês. Todavia, a missão será mais complicada, já que para além de precisarem de um tropeção do City, os reds ainda terão de vencer na receção ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, que já reservou o 7.o lugar na tabela. A equipa mais portuguesa da Liga inglesa chegou em agosto passado ao principal escalão do futebol inglês, mas depressa revelou ser uma das principais dores de cabeça para os big six de Inglaterra. Curiosamente, os lobos começaram a fazer-se notar logo na jornada 3, quando empataram a uma bola com o... City. Uma coisa é certa: o Liverpool continua na luta até ao último suspiro e a acreditar que é possível conquistar um troféu que não vence há quase 30 anos, desde 1889/90, época em que se sagrou campeão inglês pela 18.a vez na sua história. E, por esta altura, não restam dúvidas de que o histórico clube inglês não caminha sozinho. Independentemente do que acontecer em Anfield.