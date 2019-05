A seleção portuguesa de sub-17 garantiu esta sexta-feira o apuramento para os quartos-de-final do Europeu da categoria, que vai decorrendo por estes dias na República da Irlanda. Portugal estava obrigado a vencer a Islândia para conseguir a qualificação e conseguiu-o, ganhando por 4-2 no jogo que tudo decidia.

Bruno Tavares inaugurou o marcador aos 32 minutos, mas Jóhannesson empataria para a equipa nórdica apenas cinco minutos depois. Ao intervalo, o técnico Emílio Peixe fez duas alterações, colocando em campo Paulo Bernardo e Fábio Silva, e o avançado que recentemente venceu a UEFA Youth League pelo FC Porto marcou logo na primeira vez em que teve intervenção na partida.

Aos 71', um golo de Ellertsson ainda colocou novamente os portugueses em sentido - esse era um resultado que servia na perfeição à Islândia -, mas a seleção lusa viria a marcar dois golos nos últimos 15 minutos: primeiro, aos 76', por Paulo Bernardo, também ele lançado ao intervalo, e depois aos 84' por Filipe Cruz.

Portugal terminou assim no segundo lugar do grupo C, com seis pontos em três jogos, atrás da Hungria, que bateu a Rússia por 3-2 e fez o pleno. A seleção nacional irá agora defrontar a Itália, que venceu o Grupo D. Recorde-se que os primeiros cinco classificados da competição garantem o apuramento para o Mundial da categoria, a realizar ainda este ano no Brasil.