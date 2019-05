O centro comercial Woluwe foi evacuado esta sexta-feira devido a uma ameaça de bomba, revela a imprensa belga.

As autoridades encontram-se no local.

De acordo com a RTL, outros dois centros comerciais também foram evacuados pelo mesmo motivo.

Um porta-voz da polícia local disse à mesma estação de televisão que caso está a ser investigado. "A inspeção do local está a prosseguir, por parte dos serviços especializados da polícia federal, com cães. Um perímetro de segurança foi estabelecido e estou em constante contacto com a polícia", disse o responsável.

O Le Soir avança que terão sido encontrados pacotes suspeitos nos vários centros comerciais, mas que até ao momento não se sabe se se tratam mesmo de uma ameaça verdadeira.

Bomb alert at the Woluwe Shopping Centre confirmed by police, dogs are searching right now. Problem is real, a policeman tells me pic.twitter.com/v6gn6dQQ6h