A Comissão Executiva da Luz Saúde, entidade com 19 anos de existência, num comunicado enviado à agência Lusa, confirma que foi alvo de buscas e manifesta a “sua total disponibilidade para colaborar de forma transparente” com a AdC. "A atividade das unidades mantém o normal funcionamento" apesar da AdC já ter estado presente “na sua sede e numa das suas unidades de saúde”, acrescentou.

A José de Mello Saúde, detentora da CUF, e o grupo Lusíadas Saúde foram os primeiros a confirmar que foram alvo de buscas pela AdC, tendo também demonstrado disponibilidade para colaborar com esta entidade.

Recorde-se que a AdC revelou esta sexta-feira estar a realizar buscas em nove entidades do setor da saúde, da Grande Lisboa, do Porto e do Algarve “por suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas da liberdade de escolha do consumidor", tal como se pode ler num comunicado divulgado pela AdC.

As buscas têm estado a ser realizadas com autorização do Tribunal de Instrução Criminal e Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e contam com o acompanhamento da Divisão de Investigação Criminal da PSP.