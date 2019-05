A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu, esta sexta-feira, um alerta sobre a possibilidade do aumento do risco de incêndio durante o fim de semana, devido ao calor extremo.

Em comunicado enviado ao i, a entidade explica que até à próxima terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a subida da temperatura máxima, recordando que os termómetros poderão chegar aos 35ºC.

“Este cenário meteorológico irá traduzir-se num aumento dos índices de risco de incêndio, entre amanhã e terça-feira, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios, em especial na região do Algarve, Alentejo e interior”, revela a ANEPC.

Por essa razão, a autoridade deixou algumas recomendações à população.

Nas zonas do país identificadas como risco seja igual ou superior ao nível elevado de incêndios “está proibida a realização de queimadas”. Já para as zonas com nível muito elevado de incêndios a população não deve fazer fogueiras, utilizar “equipamentos de queima e combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos”, “queimar matos cortados ou amontoados”, lançar balões “com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes” e “fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais”.

E deixa a recomendação: “A ANEPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente através da adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, na utilização do fogo em espaços rurais”.