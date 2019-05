Os suspeitos têm 59 e 67 anos e foram detidos nos dias 8 e 9 de maio, em Porto de Mós e nas Caldas da Rainha.

De acordo com um comunicado do Comando Territorial de Leiria da GNR, a que o SOL teve acesso, o suspeito de Porto de Mós “exercia violência psicológica sobre a sua esposa de 61 anos, ameaçando-a de morte”. Nas Caldas da Rainha, o homem “agredia fisicamente e ameaçava de morte a sua companheira, com 60 anos”.

Sublinhe-se que o Código Penal Português prevê e pune o crime de violência doméstica, sendo que este assume a natureza de crime público.