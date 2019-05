A Bosch, fornecedora global de tecnologia e serviços, encerrou o ano de 2018 em Portugal com vendas totais de 1,7 mil milhões de euros, incluindo vendas de empresas não consolidadas e serviços internos a empresas parceiras. A empresa avança que o valor corresponde a um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

No mercado local, a Bosch registou vendas consolidadas de 308 milhões de euros, 28% acima do nível de 2017.

“2018 foi mais um ano de sucesso para a Bosch Portugal: crescemos em todos as localizações e alcançamos um recorde de vendas”, afirmou Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal.

A Bosch reforçou a sua posição como uma das maiores exportadoras do país, com mais de 95% da produção destinada ao mercado internacional. Mais de 50 países em todo o mundo importam soluções produzidas em Aveiro, Braga e Ovar. “Todas as localizações em Portugal evoluíram positivamente e contribuíram para a consolidação dos nossos negócios no país, tornando Portugal num dos principais países na Europa para o Grupo Bosch”, afirma Javier González Pareja, Presidente do Grupo Bosch em Portugal e Espanha. Carlos Ribas acrescenta: “com base no primeiro trimestre, esperamos uma evolução comercial estável em Portugal em 2019. Além disso, queremos continuar a crescer ainda mais na área de I&D e expandir as nossas parcerias de inovação com centros de conhecimento e competências em Portugal”.

Em 2018, o Grupo Bosch investiu 111 milhões de euros em Portugal, principalmente nos centros de Investigação e Desenvolvimento (I&D) e na expansão da sua fábrica em Braga, à qual foram adicionados 20.000 metros quadrados de área de produção e escritórios no sentido de atender à crescente procura das suas soluções por parte dos vários clientes. A Bosch garante que vai continuar a investir em Portugal e planeia alocar mais de 80 milhões de euros no país em 2019 para dar continuidade a expansão das instalações em Braga e Ovar.

Investimento em medidas ambientais e qualidade do ar

O Grupo Bosch está a intensificar os seus esforços para combater as alterações climáticas e melhorar a qualidade do ar.

“As alterações climáticas não são ficção científica: estão a acontecer. Se quisermos ser rigorosos no cumprimento do Acordo de Paris, a mudança de comportamentos e a consciência ambiental precisa ser vista não apenas como uma aspiração de longo prazo. Precisa acontecer aqui e agora”, afirmou Volkmar Denner, Presidente do conselho de administração da Robert Bosch GmbH, na conferência de imprensa anual da empresa. “Também levamos muito a sério as preocupações das pessoas sobre a qualidade do ar nas cidades. Como líder em inovação, queremos lançar soluções tecnológicas para problemas ecológicos.” Além disso, Volkmar Denner acrescentou: “as restrições de veículos nos grandes centros, protestos sobre o diesel, os coletes amarelos e as manifestações contra as alterações climáticas - tudo isso mostra que as empresas precisam tomar medidas ecológicas e oferecer novas soluções para a qualidade do ar urbano, no sentido de estabilizar o clima social.”