Os bancos revelaram esta semana que queriam começar a cobrar comissões pelo uso do Multibanco. No entanto, o Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, garantiu que isso é ilegal, uma vez que a lei não será alterada.

“Não estou à espera que a Associação Portuguesa de Bancos solicite qualquer alteração à lei”, disse à TSF.

Quanto à aplicação MB Way - em que os bancos anunciaram que iriam começar a cobrar taxa pelas transferências feitas através da aplicação -, João Torres afirmou que não existem quaisquer tipos de restrições, mas diz que é necessário haver “transparência em relação às comissões cobradas” e “proporcionalidade face aos serviços cobrados”.

Recorde-se que esta semana os banqueiros fizeram saber que “não é justo” que não sejam cobradas taxas no Multibanco.