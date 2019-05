A Policia Judiciária (PJ) deteve um homem de 37 anos suspeito da prática de vários crimes de burla qualificada. Em comunicado, a PJ diz que “o suspeito divulgava a falsa notícia, junto de amigos, de que conhecia pessoas responsáveis em diversas entidades, desde leiloeiras a instituições de crédito, e que, por isso, tinha conhecimento privilegiado de boas oportunidades de negócio, nomeadamente a venda, em leilão, de viaturas de alta cilindrada praticamente novas, ou de imóveis penhorados, por preços inferiores aos valores de mercado.”

O suspeito pedia antecipadamente o dinheiro às vítimas alegando que os seus contactos não podiam “ser comprometidos, nem a intervenção e influência deles, na escolha do comprador, ser descoberta.” Devido ao atraso na entrega dos bens e para que as vítimas não reportassem o caso às autoridades o homem justificava “que se tratavam de atrasos normais decorrentes da própria tramitação dos negócios, protelando sempre as entregas para mais tarde, as quais, porém, nunca chegavam a ocorrer”, relata a PJ.

Os crimes remontam a 2017 e estima-me que as vítimas tenham sido lesadas em 500 mil euros. Após uma busca realizada, a Policia Judiciária conseguiu apreender uma boa parte do dinheiro recebido pelo homem.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.