Neymar foi esta sexta-feira punido pela Federação Francesa de Futebol com três jogos de suspensão por ter agredido um adepto após a derrota do PSG na final da Taça de França, nos penáltis, para o Rennes. O organismo revelou ainda que o avançado brasileiro será castigado com mais dois jogos se reincidir no comportamento.

A suspensão, refira-se, começa a contar apenas a partir de dia 13, o que significa que Neymar ainda poderá defrontar este sábado o Angers, para a 36.ª jornada da Ligue 1. Ficará, depois, de fora das últimas duas rondas e terá ainda de cumprir castigo no encontro da Supertaça da próxima temporada, precisamente frente ao Rennes.

O PSG, entretanto, garantiu que irá recorrer da decisão, que considera injusta, dados os insultos que Neymar e vários outros jogadores da equipa sofreram enquanto subiam a escadaria do Stade de France para receber as medalhas de finalista vencido. O próprio Neymar tinha referido esse facto, logo após o sucedido, embora admitindo ter errado. "Errei, sim, mas ninguém tem sangue de cucaracha [barata]", realçou então.

Pouco depois, Alex Bernardo, o assessor de imagem de Neymar, publicou na sua conta pessoal de Instagram o vídeo gravado pelo próprio adepto onde são bem audíveis os insultos aos jogadores. "Não vou discutir se foi a maneira mais correta de resolver o assunto. Mas que foi merecido, foi!", escreveu, justificando a ação de Neymar com a vontade de defender os colegas: "Este tipo de reações não devem ser admitidas. Os jogadores estão com a cabeça quente depois de perderem uma final e são provocados por um idiota. Não tem nenhuma culpa? Não li nenhuma critica ao comportamento deste adepto. Mereceu o que teve".

Diga-se ainda que esta é a segunda suspensão de três jogos para Neymar no espaço de duas semanas. No final de abril, o avançado brasileiro foi punido pela UEFA devido aos comentários proferidos nas redes sociais aquando da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Manchester United, onde protestou para com a grande penalidade assinalada nos descontos e que ditou a eliminação do PSG. O próprio Neymar acabaria por recorrer da decisão, que a ser confirmada o levará a falhar os três primeiros jogos da fase de grupos da prova na próxima época.