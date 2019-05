O lucro do Banco de Portugal subiu para os 806 milhões de euros em 2018, face aos 656 milhões registados em 2017, permitindo a distribuição de 645 milhões de euros ao Estado, um novo máximo.

No entanto, tendo em conta o total de dividendos e imposto sobre o rendimento corrente relativos a 2018, o valor ascende a 1.003 milhões de euros.

No Orçamento do Estado para 2019, o Governo já adiantava que estimava um aumento do montante distribuído pelo banco central.

Os dados disponibilizados mostram que, no conjunto dos últimos cinco anos, o BdP entregou ao Estado três mil milhões entre dividendos e impostos.

Já os gastos com pessoal aumentaram em dois milhões de euros, em parte na sequência da atualização salarial de 0,75%.

O relatório mostra ainda que, com o objetivo de prevenir e reprimir a atividade financeira ilícita, em 2018 o BdP instaurou 12 processos contraordenacionais e efetuou diligências de averiguação no contexto de 218 processos, tendo também conduzido 20 ações de inspeção no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

No total, o BdP instaurou 113 processos de contraordenação e concluiu 195 processos.

O supervisor e regulador realizou também 36 ações de auditoria interna.