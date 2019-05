Depois de o diploma que previa a recuperação integral do tempo de serviço dos professores ter sido chumbado, António Costa confirmou que Governo não se irá demitir.

“Foi uma vitória da responsabilidade”, começou por dizer Costa, em conferência de imprensa.

Para o primeiro-ministro o chumbo do diploma foi “um resultado clarificador”. Costa defendeu ainda que o resultado das votações “permitirá, com segurança, dar continuidade ao percurso que temos vindo a fazer de recuperação de rendimentos e de direitos, de aumento do investimento com contas certas”.

"Fica garantido a todos os portugueses que esta recuperação se faz de modo a respeitar o princípio da equidade em relação aos outros corpos especiais, a garantir a estabilidade financeira do país e a nossa credibilidade internacional”, considerou.

Esta manhã, o diploma foi chumbado com a ajuda do PSD e CDS - que na semana passada tinha votado a favor da aprovação do diploma. Já o Bloco de Esquerda e o PCP votaram a favor e o PAN absteve-se.