O Chelsea assegurou na noite desta quinta-feira o apuramento para a final da Liga Europa, onde defrontará os rivais do Arsenal, após bater o Eintracht Frankfurt no desempate por grandes penalidades - com o português Gonçalo Paciência a falhar o pontapé decisivo nos alemães, antes de Hazard confirmar a vitória dos blues. Ora, foi precisamente após o golo do internacional belga que Didier Drogba, lenda do clube londrino, deu largas à alegria.

O antigo avançado costa-marfinense, que representou o Chelsea durante nove temporadas, estava a fazer um vídeo em direto nas redes sociais enquanto via o desempate por penáltis. Quando Hazard bateu Trapp e selou o apuramento dos blues, Drogba não se conteve e soltou mesmo um palavrão... em português.

Drogba, recorde-se, foi contratado pelo Chelsea em 2004/05 como pedido expresso de José Mourinho, que chegou ao comando técnico dos blues também nessa época, tendo sido colega de inúmeros jogadores portugueses ao longo da quase uma década que passou no clube. Hoje com 41 anos, e há um ano retirado dos relvados, depois de quatro épocas a jogar nos Estados Unidos, Drogba conquistou 14 troféus no Chelsea, entre os quais quatro ligas inglesas e uma Liga dos Campeões.