Na quinta-feira, o preço simples da gasolina simples 95 era de 1,574 euros por litro, enquanto o gasóleo simples custava cerca de 1,396 euros por litro, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Agora, os combustíveis vão ficar mais baratos. O preço da gasolina deverá descer dois cêntimos, enquanto o do gasóleo deverá ficar meio cêntimo mais barato, de acordo com uma fonte do setor citada pelo site Notícias ao Minuto.

Assim, estas descidas interrompem o ciclo de aumento de 11% que se tem registado há 13 semanas. Importa referir que a evolução dos custos depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 10ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.