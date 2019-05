A atriz veterana, de 90 anos, foi assistir à peça “Vou Levar-te Comigo” no Auditório Municipal Beatriz Costa, em Mafra, no sábado passado. Levantou-se da cadeira para agradecer os aplausos do público, desequilibrou-se e caiu. Foi levada de urgência para o hospital de Cascais.

“Teve de ser assistida no hospital mas está tudo bem” garantiu o filho da artista ao Notícias ao Minuto. A atriz adiantou à revista VIP que “para o trambolhão que foi, correu bem”.

Eunice Muñoz está a recuperar em casa.