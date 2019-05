A crise política parece ter sido evitada. O PS recebeu a ajuda do PSD e do CDS para chumbar, esta sexta-feira, a proposta que aprovava a reposição integral do tempo de serviço dos professores. O PCP e o Bloco de Esquerda votaram a favor e o PAN absteve-se.

Recorde-se que, na semana passada, o PSD e o CDS votaram ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP no texto que reconhecia a reposição de todo o tempo de serviço que tinha sido congelado aos professores - correspondente a nove anos, quatro meses e dois dias.

Na sequência da votação anterior, o primeiro-ministro António Costa ameaçou demitir-se no caso de a proposta ser aprovada na generalidade, o que não aconteceu.

Com o resultado desta votação, a reposição deverá ficar nos termos que o Governo tinha referido anteriormente, ou seja: dois anos, nove meses e 18 dias. Para mais de metade dos professores esta reposição só vai ter efeitos práticos a partir de 2021, já com outro Governo em funções.