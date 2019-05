A Polícia de Los Angeles confirmou a detenção de um homem na passada quinta-feira à noite, por suspeitas de ser o homicida do produtor e realizador Barry Crane.

O caso ocorreu em 1985, mas voltou a ser notícia esta semana. Crane, de 57 anos, era um realizador muito conhecido na altura – era o responsável por séries como ‘O Incrível Hulk’, ‘Dallas’ e ‘Wonder Woman’. O seu corpo foi encontrado enrolado em lençóis, no chão da garagem da sua casa em North Hollywood. Segundo relatos da altura, Crane foi espancado e estrangulado até à morte. O autor do crime fugiu do local no carro do realizador.

Passados quase 34 anos, a polícia encontrou o suspeito, graças a provas de ADN enrtetanto analisadas. Chama-se Edwin Hiatt, agora com 52 anos, foi detido no estado da Carolina do Norte pelo FBI, explica o site Hollywood Reporter.

Na altura da detenção, uma cadeia de televisão da Carolina do Norte conseguiu entrevistar Hiatt, que disse ao jornalista que, na altura, costumava “andar sempre drogado”. Questionado sobre se matou Barry Crane, o suspeito respondeu que “é possível. Tudo é possível”.