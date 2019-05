As exportações e as importações de bens registaram, no passado mês de março, variações homólogas nominais de +3,8% e +12,1%, respetivamente. Os dados foram hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e revelam que ambas desaceleraram face ao mês anterior.

“Destaca-se o aumento das exportações de material de transporte (+16,7%), com um contributo de +3.1 p.p. para a taxa de variação homóloga total”, lê-se na nota do INE.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 5,5% e as importações cresceram 12,5% (+7,4% e +13,2%, respetivamente, em fevereiro deste ano).

O INE explica que “o défice da balança comercial de bens totalizou 1.895 milhões de euros em março de 2019, correspondente a um aumento de 573 milhões de euros face ao mês homólogo em 2018. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1.458 milhões de euros, registando um aumento do défice de 449 milhões de euros em relação a março de 2018”.

No 1º trimestre deste ano, as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente, 4,0% e 13,4% em comparação com igual período do ano passado (+5,0% e +11,6%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em fevereiro de 2019).