O Tribunal da Feira, em Aveiro, decretou uma pena de três anos de prisão para um homem de 25 anos que tentou aliciar raparigas menores a manter relações consigo, de acordo com a agência Lusa.

O coletivo de juízes, citado pela agência Lusa, esclareceu que vê na atuação do arguido "um padrão predatório que tinha como alvo crianças".

Numa busca à residência do arguido, a Polícia Judiciária ficheiros contendo material com pornografia infantil no computador portátil do homem.

Segundo um comunicado a que a agência Lusa teve acesso, o homem foi condenado a dois anos de prisão por um crime de coacção sexual agravado na forma tentada, a seis meses por um crime de importunação sexual, a um ano e meio por um crime de abuso sexual de crianças, a um ano e oito meses por um crime de pornografia de menores agravado e a seis meses por outro crime de pornografia de menores.

No entanto, em cúmulo jurídico, foi aplicada a pena única de três anos de prisão ao arguido residente em Vila Nova de Gaia.