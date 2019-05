Um astronauta da Estação Espacial Internacional decidiu prestar um tributo a Peter Mayhew, o ator que dava vida à personagem Chewbacca na saga Star Wars e que morreu no final de abril.

Nick Hague publicou, no Twitter, uma fotografia do ator e, na publicação, agradeceu ao ator por inspirar as “gerações de exploradores”.

Honoring Peter Mayhew (also known as Chewbacca) up here on @Space_Station. Thank you Peter for inspiring generations of explorers. pic.twitter.com/YJTZrxVwCm