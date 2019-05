O líder parlamentar do PS, Carlos César, admitiu ontem um acordo à esquerda para a nova lei de bases de saúde.

O entendimento, no entanto, só deverá ser alcançado depois das eleições europeias de 26 de maio.

No final da reunião da bancada do PS, Carlos César insistiu no diálogo com todas as forças políticas, admitindo que seja “possível” um acordo à esquerda para rever a lei de bases da Saúde.