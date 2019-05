José Sócrates respondeu aos deputados da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade que, no que à criação dos CMEC diz respeito, "tudo se passou". O ex-primeiro ministro argumenta que todas as medidas são anteriores ao seu Executivo, que tomou posse em março de 2005, segundo avança a "Lusa", que teve acesso às respostas apresentadas por José Sócrates.

Pede, por isso, que as perguntas sobre o assunto sejam feitas "aos responsáveis dos governos que, de facto, tomaram essas medidas".

"O que posso afirmar com segurança é que, de acordo com a investigação que a própria comissão desenvolveu e que está exposta no relatório preliminar, não é possível apontar ao meu governo qualquer falha que pudesse ser considerada como favorecimento à EDP - seja nos CMEC, seja na 'extensão' do domínio hídrico, seja no cálculo do montante a receber pelo Estado", argumenta.