De jogo em jogo e sempre a fazer história. Roger Federer chegou esta quinta-feira às 1200 vitórias na sua carreira de tenista, superando o francês Gael Monfils em três sets, pelos parciais de 6-0, 4-6 e 7-6 (3), salvando mesmo dois match-points no derradeiro set. Com o triunfo, o mítico tenista suíço garantiu o apuramento para os quartos-de-final do Masters 1000 de Madrid.

"Estava… ‘muy nervoso’ [falou em espanhol] e correu bem”, brincou Federer logo após o fim da partida, explicando de forma mais detalhada a estratégia que adotou no último set: “Liguei o modo pânico e tentei ir para a rede o mais rapidamente possível. Dei-me bem com a solução”.

Aos 37 anos, Federer atingiu uma marca história, só alcançada até agora por um tenista: Jimmy Connors, que totalizou 1274 triunfos. O suíço irá agora medir forças com o austríaco Dominic Thiem, que o derrotou na final de Indian Wells, em março passado, e que é também o último a bater Federer em superfície de terra batida, onde o helvético não competia desde o Masters de Roma em 2016.