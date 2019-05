Michel Temer, antigo presidente do Brasil, entregou-se voluntariamente, esta quinta-feira, às autoridades para cumprir a medida de coação de prisão preventiva aplicada no âmbito da Operação Lava Jato.

A entrega de Temer surge depois de o tribunal do Rio Janeiro ter emitido esta manhã um mandado de detenção que determinava que o ex-presidente brasileiro tinha até às 17h locais (21h em Lisboa) para se apresentar na Polícia Federal. No entanto, de acordo com o G1, por volta das 19h em Lisboa, Michel Temer já se tinha entregado.

Na quarta-feira, Temer afirmou aos jornalistas locais que se ia apresentar voluntariamente às autoridades: “Em primeiro lugar, cumpre-se a decisão da Justiça (...). Eu sempre sustentei que nessas questões todas não há provas. Para mim, foi uma surpresa desagradável, mas amanhã [quinta-feira] apresento-me voluntariamente".

O antigo presidente brasileiro revelou também que já tinha falado com o seu advogado e que este iria apresentar um habeas corpus “ao Supremo Tribunal de Justiça”. “Ou seja, vou defender os meus direitos até ao fim”, completou.