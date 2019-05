Pela primeira vez desde que as trotinetas elétricas chegaram à Austrália que o país registou uma vítima mortal, resultante de um acidente com um destes veículos.

De acordo com a ABC, a vítima trata-se de um homem de 50 anos, que terá caído da trotineta. Apesar de estar a usar capacete, o homem sofreu vários ferimentos graves no rosto e cabeça.

Na sequência do acidente, o homem foi levado para o hospital para receber assistência médica, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

A trotineta pertence à empresa Lime, que já revelou que se encontra a ajudar a polícia para que se possa perceber o que aconteceu e lamentou o sucedido: “Estamos muito tristes com esta notícia e deixamos os nossos mais sinceros pensamentos e orações à família da vítima”, lamentou a empresa, citada pela ABC.

No seguimento do que aconteceu, Harold Sruby, líder do Pedestrian Council of Australia já pediu para que este tipo de veículos fosse proibido.