Foram detetados valores de chumbo tóxicos junto à zona da catedral de Notre-Dame, em Paris, França.

A confirmação foi dada esta quinta-feira, pela Associated Press, que revela que os valores se situam entre os 10 e os 20 gramas por quilo, um valor que é 32 a 65 vezes superior ao recomendado.

As autoridades francesas estipularam que o máximo de segurança dos níveis de chumbo é de 0,3 gramas por quilo. Deste modo, a população vizinha da catedral – principalmente, grávidas e crianças – é aconselhada a ter alguns cuidados como lavar as mãos com frequência.

Além disso, para uma maior proteção, as áreas próximas da catedral estão a ser descontaminadas e foram colocadas lonas impermeáveis no exterior do edifício para evitar mais danos.

Os níveis elevados de chumbo foram descobertos cerca de dez dias depois de as autoridades francesas terem começado a investigar as origens do incêndio – que deflagrou no passado dia 15 de abril numa das mais antigas catedrais francesas de estilo gótico.