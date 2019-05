O Conselho das Finanças Públicas (CFP) alertou ontem para um risco de desvio relativamente à trajetória de ajustamento recomendado pelo Conselho da União Europeia, quer em relação à regra da despesa quer ao objetivo de médio prazo. “Considerando o cenário de conjuntura económica subjacente ao Programa de Estabilidade 2019, a melhoria programada do saldo estrutural prevista para 2019 aponta para um risco de desvio face à trajetória de ajustamento recomendado pelo Conselho da União Europeia”, revela.

De acordo com o organismo liderado por Nazaré Costa Cabral, tendo em conta a informação fornecida pelo Ministério das Finanças, o crescimento nominal programado da despesa primária líquida de medidas discricionárias e de medidas temporárias não recorrentes é de 3,7%. Este valor “excede o aumento máximo recomendado de 0,7%, (taxa de referência aplicável à despesa), levando a um desvio do crescimento programado daquela despesa primária de -1,2 pontos percentuais do PIB, em 2019”, segundo o documento. O CFP indica que este resultado, que já exclui o efeito das medidas temporárias e não recorrentes, “reflete um desvio superior ao limite máximo de -0,5%, o que aponta para um risco de desvio significativo em 2019”.

O CFP alertou também para “pressões adicionais” se o Estado tiver de injetar fundos adicionais no Novo Banco se o rácio de capital ficar abaixo do exigido. “Além dos riscos decorrentes de medidas de política, subsistem ainda pressões adicionais relativas ao potencial impacto de medidas de apoio ao setor financeiro”, salientou.

Mas o Conselho alerta para que, “além das responsabilidades inerentes a este Mecanismo, existe um risco adicional para as finanças públicas caso o rácio de capital total do Novo Banco se situe abaixo do requisito de capital estabelecido pelas autoridades de supervisão”.

O CFP frisa que, “nesta situação, o Estado Português poderá ter de disponibilizar fundos adicionais de forma a que o banco cumpra os requisitos regulatórios (Capital Backstop)”, o que pode colocar pressão acrescida às metas orçamentais do lado da despesa.

O organismo recorda que a previsão inicial do Governo para o saldo orçamental em 2019 (de -0,2% do Produto Interno Bruto) foi mantida, “apesar de acomodar o aumento do impacto desfavorável da injeção de capital no Novo Banco (mais 749 milhões de euros do que o previsto no Orçamento do Estado para 2019)”.