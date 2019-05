Tem a comóda/trocador SUNDVIK do IKEA? Se sim, a empresa sueca pede para que se certifique de que montou os bloqueios de segurança de forma correta.

A empresa decidiu deixar esse aviso aos seus clientes, depois de ter tido conhecimento de três crianças que caíram do móvel. "A IKEA detetou que os clientes tendem a usar o produto diariamente como um trocador dobrável. Contudo, não aplicam os acessórios de travão de segurança de acordo com as instruções fornecidas", revela a empresa no seu site.

“A IKEA teve conhecimento de três incidentes em que a parte dobrável da cómoda/trocador SUNDVIK se soltou e crianças" caíram. "Nos casos reportados, as fixações de segurança não foram colocadas corretamente, como descrito nas instruções de montagem”, adianta.

“Em caso de perda ou extravio das peças, deverão contactar a IKEA para recebê-las gratuitamente”, recorda, concluindo que "a segurança é sempre uma prioridade para a IKEA, pelo que os clientes são alertados a seguir as instruções de montagem recomendadas".