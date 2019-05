O juiz Ivo Rosa, responsável pela fase de instrução do processo Operação Marquês, pediu ao Conselho Superior de Magistratura (CSM) um assessor para o ajudar na análise dos milhares de documentos.

De acordo com o comunicado do CSM, na última reunião do plenário, "foi delegada no vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura, Conselheiro José de Sousa Lameira, a competência para assegurar a solicitada assessoria" do juiz Ivo Rosa.

O CSM informa ainda que a já estão a "decorrer diligências para garantir essa mesma assessoria".