Um ferry de origem italiana que partiu do porto italiano de Ancona – situado na região de Marcas, na Itália central – e devia ter chegado a Split, na Croácia, às 5h (4h em Portugal) teve problemas técnicos.

Segundo a imprensa croata, o barco teve “uma avaria num dos motores” quando se encontrava a caminho do mar Adriático. De acordo com a empresa detentora do ferry, os mecânicos que seguem a bordo do mesmo “estão a tentar resolver o problema e levar os passageiros para terra”.

O ferry está a aproximadamente dez milhas náuticas (11,5 milhas terrestres) ao largo de um aglomerado de ilhas no arquipélago de Kornati, na Croácia e os ventos fortes que se fazem sentir na região estão a dificultar a operação.

O Aurélia é propriedade da companhia de navegação privada TIRRENIA. O barco foi construído em 1980 e foi alvo de grandes conversões entre 2002 e 2003 para acomodar cabines de primeira classe. Tem capacidade para transportar 2200 passageiros e 650 veículos.