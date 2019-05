O lucro do BCP subiu 79,7% para 153,8 milhões de euros no 1.º trimestre. Este resultado deve-se, em parte, ao contributo da atividade em Portugal que mais do que duplicou face aos primeiros três meses de 2018, alcançando 94,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019.

Também a atividade internacional cresceu 12,1%, de 41,1 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, para 46,1 milhões de euros no mesmo período de 2019 com destaque para o contributo da subsidiária em Moçambique e do Banco Millennium Atlântico em Angola.

A margem financeira apresentou um crescimento de 5,2% face aos 344,8 milhões de euros apurados no primeiro trimestre de 2018, ascendendo a 362,7 milhões de euros no mesmo período de 2019, devido ao bom desempenho, quer da atividade em Portugal, quer da atividade internacional.

Na atividade em Portugal, a margem financeira cifrou-se em 201,5 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, evidenciando um aumento de 4,9% face aos valores contabilizados no período homólogo do ano anterior, justificado na sua maioria pela redução do custo do funding, nomeadamente pela diminuição do custo da dívida emitida e dos passivos subordinados.

Na atividade internacional, a margem financeira cresceu 5,5% em relação aos 152,8 milhões de euros registados nos três primeiros meses de 2018, fixando-se em 161,2 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, determinada pelo desempenho da subsidiária polaca.

Notícia em atualização