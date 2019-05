Durante uma operação de fiscalização de mercadorias, a Unidade de Ação Fiscal da GNR do Porto intercetou uma viatura de mercadorias que transportava artigos de vestuário. O material no valor de 372 000 euros foi apreendido e o condutor do veículo, de 22 anos, foi identificado pelas autoridades.

Segundo a GNR os artigos eram confecionados em Portugal e tinham como destino Espanha, “sem o cumprimento de quaisquer obrigações declarativas em sede dos impostos sobre os rendimentos e o IVA”.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial da Comarca de Valongo.