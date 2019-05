Durante a próxima segunda, terça e quarta-feira, os bilhetes de cinema vão estar a 2,5 euros.

Segundo o site da Festa do Cinema, em 2018 mais de 246 mil pessoas participaram no evento. “A Festa do Cinema conseguiu em 2018 o maior número de visitantes de sempre”, pode ler-se no site, acrescentando que houve um “aumento de 13,17% para um total de 246.221 espetadores, mais 28.649 visitantes do que nos três dias da Festa do Cinema 2017”.

O preço dos bilhetes abrangerá todas as salas de cinema do país, cineclubes e auditórios.

