A Uber vai entrar em bolsa esta sexta-feira, o que representa uma das maiores entradas no mercado bolsista norte-americano não só pelo valor da empresa que está estimado em 80 mil milhões de dólares, como também pelo seu modelo de negócio.

Apesar do valor das ações ainda não estar fixado, o folheto da oferta estabelece o preço inicial entre 44 e 50 dólares.

"A Uber é a segunda empresa no segmento do “car sharing” a entrar em bolsa de valores. A Lyft fez o seu lançamento a 29 de Março de 2019. A Uber oferece uma gama relativamente ampla de serviços, especialmente nos EUA e na Europa, o que faz da mesma uma empresa mais diversificada, enquanto que a Lyft opera apenas nos EUA", refere a XTB.

A corretora lembra que a gigante de transportes americana registou um aumento nas receitas bastante dinâmico nos anos recentes - 209% em 2017 e 142% em 2018. "A taxa de crescimento da receita desacelera, mas ainda é maior do que a taxa de crescimento dos custos de receita, o que leva a uma melhoria nas margens. A margem bruta aumentou de 21,6% em 2014 para 50,1% em 2018", diz a XTB, acrescentando que "neste contexto de resultado bruto, a situação está também a melhorar – a Uber continua a gerar perdas, mas a margem bruta de perdas desceu de 131.9% em 2014 para 25.8 % em 2018. No caso da Lyft, tanto a margem bruta como a margem líquida de perdas foi de 42,3% em 2018. Adicionalmente, as receitas da prestação de serviços de transporte por motorista no caso de Uber foram de 2.354 $ em 2018, e para a Lyft de 1.135 $", refere.