A Policia Judiciária de Aveiro deteve um homem por suspeitas de ter abusado sexualmente da enteada, atualmente com 16 anos.

Segundo um comunicado da GNR, “os indícios até ao momento colhidos pela investigação [vão] no sentido de os abusos sexuais terem começado quando a vítima tinha 12 anos, tendo sucedido de forma reiterada ao longo do tempo.” Os crimes, acrescentam, terão acontecido nos arredores do concelho de Aveiro.

O homem de 56 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, ou seja, prisão preventiva.