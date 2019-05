O Aeroporto de Lisboa é o pior do mundo. Segundo o ranking de 2019 elaborado pela AirHelp - na qual foram analisados 132 aeroportos de todo o mundo -, o aeroporto da capital ocupa o último lugar da tabela.

Também o Aeroporto Francisco Sá Carneiro se encontra entre os piores do mundo, ocupando a 125ª posição.

Para a elaboração deste ranking, a AirHelp focou-se em três pontos: pontualidade, qualidade dos serviços e opções de alimentação e compras.

Em termos de pontualidade, o Aeroporto de Lisboa foi classificado como o segundo pior, ficando atrás do Aeroporto de Kuwait. Quanto à qualidade do serviço de restauração e lojas, Lisboa ficou em último. Já o aeroporto do Porto registou pior desempenho na pontualidade.

Porr outro lado, entre os melhore aeroportos encontram-se o Aeroporto Internacional de Hamad, no Qatar, seguido do Aeroporto Internacional de Tóquio, no Japão e o Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia.