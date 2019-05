Morreu o Camolas e apeteceu-me exclamar como Nelson Rodrigues quando soube da morte de Guimarães Rosa: “Morreu como, se estava vivo?”

É possível que muitos daqueles que leem estas linhas saudosas nem saibam sequer quem foi José Carlos da Silva Camolas nem o que representava o velhinho União de Comércio e Indústria de Tomar lá na nossa adolescência, em Benavente. Todos gostavam do União de Tomar. Todos sentiam um prazer especial em completar, na caderneta de cromos que vinham embrulhados em rebuçados de alcaçuz, a linha defensiva que, na rádio, com voz rouca, o locutor desfiava como se lesse um poema de Guerra Junqueiro: Conhé; Kiki, Caló... Faustino e Barnabé. Havia lá algo mais sonoro do que este quinteto de figuras dignas de um romance de Alves Redol, sobretudo para um grupo de miúdos entretidos num Ribatejo pachorrento com jogos de futebol no Campo da Feira, buracos na terra batida para disputa de berlinde, umas refregas de pião e uns mergulhos no Sorraia?

Conhé; Kiki, Caló... Faustino e Barnabé, o meu querido amigo João Barnabé, que há muito tempo não encontro lá para os lados da Costa Nova, mas não só. Absolutamente não só!

Camolas, o gordo Camolas, natural de Palmela – nascido a 30 de abril de 1948 –, onde ainda o vi, mais velho e mais gordo, a dar uns pontapés certeiros com a camisola do Palmelense. E não tenhamos medo das palavras. O Camolas era gordo. Vá lá, quando muito, gorducho. Deixemos de lado o forte. Forte era o seu remate nascido daqueles músculos potentes que faziam recordar outro gordo divino, Ferenc Puskás, o Major Galopante. E o Bolota, Francisco Bolota, antes do União de Tomar com a camisola amarela do Montijo, magro como um Quixote, de bigodes descaídos e pernas em arco. E Pavão, não o Pavão da morte aos 13 minutos da 13.a jornada, num FC Porto-Vitória de Setúbal, o Jaime Pavão que fez parelha de ataque com Armando Fati, o N’Habola e até com Totói, o Mãozinha, ao qual faltava a mão direita, já no final da carreira deste, duas épocas antes de seguir para o Tramagal e desaparecer das conversas dos meninos de Benavente.

Mágico! Portanto, até aqui, vejam bem: Conhé, Kiki, Caló, Faustino, Barnabé, Camolas, Bolota, Pavão, N’Habola, Totói... Podiam estar todos em Os Homens e as Sombras ou em Horizonte Cerrado. Todos eles fantásticas personagens sem horizontes envergando a camisola vermelha e negra às riscas, vogando com desembaraço sobre a relva do elegante municipal das margens do Nabão.

Havia naquele nosso gosto pelo União um certo orgulho distrital. Afinal, Benavente e Tomar eram vizinhas de Santarém. Mas, para além disso, vaga como a flor que foi ver o mar, a magia dos nomes: Manuel José, Dui, Bilreiro, Lecas, Barrinha, Raul Águas, Tito e Leitão. Tudo isto antes de Eusébio e Simões.

Camolas morreu, dizem os jornais. Ele que foi campeão no Benfica entre 1966 e 1968, quase anónimo, e seguiu para o Varzim e para o Belenenses e esteve oito anos consecutivos no União de Tomar, conjugando o seu nome com todos aqueles nomes próprios das páginas de um livro que leve uma bola por dentro. Pode ter morrido o Camolas mas, lá nas lezírias da minha adolescência, ele continuará entretido como um rapazinho que guardava vacas e sonhos. Ou, como diria o Redol: Como se o Destino Morresse de Repente.