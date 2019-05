Ricardo Gomes compete ao mais alto nível no Campeonato da Europa FIA de Montanha, ao volante de um Lancer Evo X, com o qual conquistou a vitória entre os Turismos 1, na Rampa da Penha, da primeira jornada do campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Este arranque da época, na prova da Penha, em Guimarães, num cenário de muita chuva, dá assim motivação ao piloto de Braga e que na Rampa da Falperra está a jogar em casa, até porque este ano participará, quer na prova europeia quer na prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, onde na Penha conquistou o pódio absoluto na categoria.

“Qualquer piloto de Montanha, português ou estrangeiro, sente uma emoção especial ao correr na Falperra”, disse Ricardo Gomes, recordando “ser um dos locais míticos desta modalidade a nível europeu e o ambiente criado pelo público torna tudo mais especial”. “Este ano teremos a oportunidade de nos comparar com os melhores pilotos de Grupo N do Europeu de Montanha, o que é um aliciante extra”, explicou o piloto bracarense, para quem “como o traçado é muito rápido e exige grande velocidade de ponta, a Falperra nem é das rampas mais favoráveis para o nosso carro, mas vamos dar o nosso melhor e tentar proporcionar um bom espetáculo a todo o público, que é muito numeroso aqui em Braga”.

“Esta prova também é muito importante, para o nosso patrocinador principal, a empresa Acrescentar, pois criou uma zona VIP, na Curva do Papa, para que os seus convidados possam assistir à prova com todo o conforto e segurança”, revelou Ricardo Gomes, tendo acrescentado que “adicionalmente também teremos um espaço próprio montado em pleno no parque de assistência, junto da zona de partida, por isso convido todos os adeptos a juntarem-se a nós durante este fim de semana que acima de tudo e antes e mais é de festa”.

Ricardo Gomes salientou que poucas provas de automobilismo em Portugal superam a história e a popularidade da Rampa da Falperra, que, ano após ano, junta as estrelas do Campeonato da Europa FIA de Montanha com os melhores pilotos nacionais, que têm oportunidade assim de medir forças num dos traçados mais espetaculares da modalidade.