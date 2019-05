Está encontrado o primeiro finalista de conferência na edição 2018/19 da NBA. Esta madrugada, os Milwaukee Bucks venceram o quinto jogo das meias-finais frente aos Boston Celtics, por 116-91, e fecharam a série em 4-1, garantindo a presença na final da Conferência Este pela primeira vez nos últimos 18 anos.

Como tem sido hábito esta temporada, Giannis Antetokounmpo voltou a ser o melhor jogador dos Bucks, com 20 pontos, oito ressaltos e oito assistências. Nos Celtics, finalistas da Conferência Este em 2018 e que até entraram na série a ganhar - os Bucks ganharam depois quatro jogos de forma consecutiva -, o melhor foi Kyrie Irving, com 15 pontos.

Para já, é uma época de sonho para a equipa de Milwaukee, a melhor da fase regular. Por esta altura, tudo parece correr bem - mas mesmo tudo: basta ver este lançamento de Bango, um... veado que é a mascote dos Bucks e que, ao intervalo, marcou um incrível cesto de costas do meio do campo.

No outro jogo disputado durante a última noite, os Golden State Warriors, bicampeões em título, ficaram a um triunfo de garantir também um lugar na final da conferência (no caso, a Oeste), ao vencer os Houston Rockets por 104-99 no quinto jogo das meias-finais. Apenas uma má notícia para os Warriors, agora em vantagem por 3-2: Kevin Durant sofreu uma lesão nos gémeos da perna direita e pode ter de ficar algum tempo fora de ação.