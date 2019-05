Elton Camará, detido na sequência do ataque à Academia do Sporting, é candidato pelo Partido Trabalhista Português às eleições europeias.

O agora candidato a eurodeputado surge no sétimo lugar da lista do Partido Trabalhista Português, mas não participará em qualquer ato de campanha política, uma vez que se encontra detido há praticamente 12 meses, a aguardar julgamento no âmbito do ataque à academia do Sporting, a 15 de maio de 2018.

O detido está acusado de terrorismo, ameaça e ofensa à integridade física, tendo ficado em prisão preventiva.

Aliás é essa sua condição que parece justificar a inclusão do seu nome na lista do PTP para as europeias. "A prisão preventiva é demasiado utilizada em Portugal e afeta bastante os direitos dos cidadãos. Queremos mostrar que as pessoas que estão privadas da liberdade também têm direitos e todas as qualidades cívicas", explicou ao Diário de Notícias Gonçalo Madaleno, o advogado de 24 anos que é cabeça de lista do Partido Trabalhista.

Sublinhe-se que Elton Camará será ouvido na próxima segunda-feira pelo juiz Carlos Delca na fase de instrução do processo.

Como recluso, Elton Camará teve de pedir à Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna para exercer este direito por antecipação, o que fará entre os dias 13 e 16 de maio. A lei prevê que nestas situações, o presidente da autarquia se desloque à prisão do Montijo, onde o homem se encontra detido, para garantir que esta exerce o seu direito de voto.

Recorde-se que as eleições para o Parlamento Europeu estão marcadas para o dia 26 de maio.