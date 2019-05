Já é sabido que o bom tempo regressa no fim de semana. No entanto, esta quinta-feira ainda vai precisar do guarda-chuva já que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de aguaceiros persistentes nas regiões Norte e Centro do país.

Em Lisboa o céu vai estar muito nublado e são esperados períodos de chuva fraca ao longo de todo o dia, com os termómetros a variar entre os 15 e os 18 graus.

No Porto, o cenário assemelha-se à capital com céu muito nublado e períodos de chuva. As temperaturas vão variar entre os 13 e os 16 graus.

Faro será o distrito mais quente do país, esta quinta-feira, com a temperatura máxima a chegar aos 22 graus. Na Guarda, os termómetros vão atingir apenas os 14 graus.

A temperatura mínima vai variar entre os 16 graus, em Faro, e os 6 graus, na Guarda.