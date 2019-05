Marcelo Rebelo de Sousa assina esta quinta-feira, em conjunto com todos os presidentes de Estados-membros da União Europeia (UE), uma mensagem de apelo ao voto nas eleições europeias.

A nota em questão será publicada em várias publicações europeias, no dia em que também se assinala o Dia da Europa.

"A Europa é a melhor ideia que alguma vez tivemos", afirmam os 21 presidentes subscritores deste apelo, de acordo com a agência Lusa.

"Não podemos e não devemos tomar a paz, a liberdade, a prosperidade e o bem-estar como garantidos", relembram, acrescentando ainda a importância dos cidadãos participarem nas eleições de maio para o Parlamento Europeu.

"Nós, os chefes de Estado da Bulgária, República Checa, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, França, Croácia, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia convidamos, por conseguinte, todos os cidadãos europeus com direito de voto a participar nas eleições para o Parlamento Europeu, no final de maio de 2019", escrevem, referindo que, “mais do que nunca”, a UE enfrenta grandes desafios.

"Pela primeira vez, um Estado-membro pretende sair da União [Reino Unido] e em simultâneo, outros reclamam por mais integração na UE, ou na zona euro, ou falam de uma Europa a várias velocidades", relembram.

"Os pontos de vista sobre estas matérias divergem entre os cidadãos e os governos dos Estados-membros, tal como entre nós, chefes de Estado. No entanto, todos concordamos que a integração e a unidade europeias são essenciais e que pretendemos continuar a Europa como uma União", declaram.

"A nossa Europa unida precisa de uma forte votação pelos povos. É por isso que vos convidamos a exercer o vosso direito de voto. É o nosso futuro europeu comum que está no boletim de voto", acrescentam.

Em Portugal, as eleições para o Parlamento Europeu realizam-se no dia 26 de maio.